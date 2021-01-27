شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى عن مسلسل الدايرة: الأحداث تحير الناس فى كل حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد صلاح حسنى إن مسلسل "الدايرة" الذى يقوم ببطولته، يعد فخرا له فى مسيرته الفنية، مؤكداً أن المسلسل مختلف فى طريقته، خاصة أن تركيبة العمل جديدة وهذا يتزامن مع حب الشباب للأفكار الجديدة، وتابع خلال لقائه برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة"ON" : "طريقة القصة والحكى جديدة، حيث إنه يحمل فى طياته غموضا، فما أن يعتقد المشاهد أنه استوعب القصة يعود مجدداً للصفر".

وأعرب حسنى عن سعادته بأبطال المسلسل، مؤكداً أن أجواء التصوير أسعدته لأن جميع المشاركين فى العمل يشعرون أنهم أبطال، كون كلا منهم يملك قصته التى تحكى من وجهة نظر الآخرين.

وواصل: "دورى كطبيب نفسى شمل قراءة الاسكربت، وفى ذات الوقت الدراسة على أرض الواقع عبر التواصل مع أطباء نفسيين للتعلم فى كيفية أداء الشخصية، وسألتهم كتير وعرفت حاجات كتيرة، خاصة أن الطبيب النفسى كطبيعة عمل يحتاج طول الوقت أن يكون حيادياً، وألا يعطى انطباعات لأن المريض يحتاج إلى مرحلتين بداية من الارتياح ثم الثقة"، مؤكدا أن وجود الفنانة مها أبو عوف وعماد رشاد فى دورى والده ووالدته منح روحاً كبيرة للمسلسل، حيث إن قصتهم طويلة يعيشون حالة عشق كبيرة ومع ذلك منفصلين".

وكشف أن مقارنة "الدايرة" بمسلسل "الفتوة" و"ختم النمر" لا يمكن ترتيبها بالنسبة له شخصياً، حيث إٔن حبه لأعماله متساوى بالنسبة له قائلا: "بحبهم زى بعض عشان مافيش دور بعمله إلا لما أكون بحبه عشان كدة أعمالى قليلة".