شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون فى كواليس تصوير مسلسلها The Morning Show مع مصفف شعرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، من كواليس تصوير مسلسلها The Morning Show، برفقه مصفف الشعر كريس ماكميلان.

وتخلت أنيستون فى صورتها الجديد، عن النضارة التى اعتادت ارتدائها خلال الفترة الأخيرة، بينما ظهر ماكميلان وهو يرتدي قناعة الطبي التزاماً بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت أنيستون عادت مؤخراً لتصوير كواليس مسلسل The Morning Show، حيث نشرت منذ عدة اسابيع صوره لها ارتدت فيها ماسك لحماية نفسها، وفقاً لما نشره موقع ديلى ميل مؤخراً، والذى أكد أن أنيستون تعيش حالياً أفضل فتراتها، حيث تمتلك رغبة كبيرة فى التركيز على العمل بصورة كبيرة.

وتأتى تلك الصورة بعدما حيرت أنيستون متابعيها مؤخراً، وذلك بعدما ظهرت فى صورة نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بصحبة كلبها، دون ظهور وجهها بالكامل، إلا أن المحير في الصورة كان رجل نائم على الأرض خلف جينيفر أنيستون، حيث لم تكشف عن هويته فى تعليقها على الصورة، والتى جاءت فى كواليس مسلسل The Morning Show وفقاً لموقع الديلى ميل، والتى تقوم ببطولته.