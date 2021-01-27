شكرا لقرائتكم خبر عن باد بانى يشارك فى WWE's Royal Rumble بعد أيام..ويعلق:حلم الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى باد بانى "Bad Bunny" أن يظهر مدى حبه من جديد لرياضة المصارعة الحرة فبعد أسابيع من إطلاقه كليب مع المصارع الشهير بوكرتى كشف باد بانى عن خطوة جديدة لم يتوقعها الكثيرين .

كشف النجم الشهير أنه سيشارك فى WWE's Royal Rumble المقررإقامتها يوم الأحد 31 يناير الجارى، وهو الخبرالذى تصدرعددهائل من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " Billboard " .

قال باد بانى فى بيان : " تقديمى لاستعراض غنائى فى Royal Rumble هو حلم الطفولة أصبح حقيقة .. لقد كنت من عشاق WWE طوال حياتى وأنا متحمس للوقوف على المسرح والترفيه عن الجماهير فى جميع أنحاء العالم " .



باد بانى وبوكر تي باد بانى وبوكر تي

يذكرأن باد بانى "bad bunny" تعاون مؤخرا مع بطل العالم السابق والمصارع الشهير "بوكر تى" بالكليب الأخير بعنوان " BOOKER T " وهوالكليب الذى حقق نجاح ملحوظ منذ الساعات الأولى لإطلاقه .

من جهة أخري أختتم باد بانى عام 2020 بتعاونه مع واحد من أهم إيقونات الموسيقى و الغناء وهوسنوب دوج الذى ظهر كضيف فى كليب " Hoy Cobré " الذى حقق نجاح ملحوظ فور إطلاقه .