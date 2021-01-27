"فاكرينه شفاف".. نادر حمدي يرد على منتقدي فستان زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الموزع الموسيقي نادر حمدي على منتقدي فستان زفاف زوجته المنتجة سارة حسني.

ونشر نادر صورة تجمعه بزوجته من حفل زفافهما، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، انتوا بجد فاكرين إن الفستان شفاف ولا انتوا بتهلكوا في أي حاجة؟؟.

واحتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، 16 يناير الماضي، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: تامر حسين، محمد حماقي، محمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي، شيكو، محمد محمود عبد العزيز، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، ومصطفى محفوظ.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نادر حمدي مشاركته كموزع في ألبوم الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "من العشم" كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.