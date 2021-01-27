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صور| أسرة مسلسل "هجمة مرتدة" يحتفلون بعيد ميلاد صلاح عبدالله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت أسرة مسلسل "هجمة مرتدة" بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله، الذي وافق أمس 25 يناير الجاري.

ونشر صفدي مدير أعمال الفنان أحمد عز صورًا من الاحتفال، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الفنان أحمد عز ومسلسل هجمة مرتدة يحتفلون بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله".

وظهر الفنان أحمد عز في بعض الصور وهو يقبل رأس الفنان صلاح عبدالله.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة"، قد تأجل عرضه إلى رمضان 2021، هو بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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