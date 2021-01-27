زفاف فارون داوان على المصممة الهندية ناتاشا  دلال يتم بسرية ضمن إجراءات كورونا الإحترازية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 12:30 صباحاً - رغم السرية التي حاول الثنائي الهندي الشهير الممثل فارون دهوان ومصممة الأزياء الهندية ناتاشا دلال فرضها على حفل زفافهما الذي تم مساء يوم الأحد 24 يناير الجاري، تسربت التفاصيل والصور لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

كاران جوهر أول المهنئين والحاضرين

شارك الممثل والمخرج ومقدم البرامج الهندي الشهير كاران جوهر"48 عاماً" في حفل زفاف تلميذه النجيب الموهوب الممثل الهندي الشاب فارون داوان البالغ من العمر"33 عاماً" على مصممة الأزياء الهندية ناتاشا دلال ،وكان كاران جوهر أحد المشاهير القلائل الذين حضروا حفل الزفاف في منطقة "أليباغ" في منتجع "the Mansion House" ،وكان أول من آمن بموهبة فارون داوان كمخرج وكممثل، ومنحه فرصته الفنية الأولى عندما اختاره ليكون مساعده الأول بفيلم "إسمي خان" بطولة شاروخان وكاجول عن رجل هندي مسلم مصاب بالتوحد عام 2010 وحقق نجاحاً باهراً،واختار كاران فارون بدور البطولة لفيلمه "طالب السنة" عام 2012،وتوالت نجاحاته السينمائية بعد ذلك.

كبر إبني وأصبح جاهزاً

في حفل زفاف فارون داوان،تدفقت مشاعر أستاذه ووالده الفني الروحي كاران جوهر،فعبر عن إحساسه برؤية فارون عريساً بمنشور دافىء بحسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعه فيه 10 ملايين و300 ألف شخص حول العالم ،قال فيه: "مازلت أتذكر مقابلة هذا الطفل بالشعر الطويل، والأحلام الكبيرة في عينيه، وبعد بضعة سنوات أصبح فارون أحد المخرجين المساعدين لي بفيلم "إسمي خان" ،يعرف متى يكون جاداً وصامتاً ومخلصاً،ومتى يمكن أن يكون مرحاً،وعندما واجه الكاميرا لأول مرة،طورت مشاعري إحساساً بالحب والعناية به كأحد الوالدين،وهذا الشعور ينبض اليوم بالحياة بسخاء حين رأيته يمشي مع محبوبته حول نار الثقة والإلتزام المقدسة".

وعبر كاران جوهر عن سعادته وهو يتابع مراسم زفاف فارون داوان حسب الطقوس الهندوسية،ودورانه مع عروسه ناتاشا حول النار لتعزيز الثقة والإلتزام بعهد الزواج المقدس.

فأضاف كاران جوهر بمنشوره في "أنستغرام " رسالة حب وتهنئة للعروسين قائلاً: " إبني كبر، ومستعد لهذه المرحلة الجميلة من حياته ،مبروك حبيباي ناتاشا وفارون،بركاتي وحبي لكما إلى الأبد،أحبكم".

إخضاع المدعوين لإجراءات صارمة

وبحسب وسائل الإعلام الهندية المختلفة وموقع "إن دي تي في"،تم إخضاع المدعوين القلائل الذين لم يتجاوز عددهم 40-50 إسماً فقط لإجراءات صارمة،أهمها: إجراؤهم اختبار فيروس كورونا،لضمان حماية العروسين والمدعوين من عدوى فيروس كورونا،وعدم إستخدام المدعوين هواتفهم في حفل الزفاف،باستثناء كاران جوهر .

يمضيان شهر العسل في مومباي

شوهد العروسان فارون داوان وناتاشا دلال لأول مرة بعد زواجهما اليوم الثلاثاء 26 يناير وهما في طريقهما إلى مدينة "مومباي" الهندية ،وشوهدا في بعض الأحيان يرتديان الكمامة،ومرات من دونها،وهذا يعني أنهما يمضيان شهر عسلهما الآن في مومباي ،ولم يسافرا على الفور بعد زفافهما ربما بسبب سريان الإغلاق العام وقوانين الطيران المشددة في معظم دول العالم جراء جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن العروسين فارون وناتاشا ارتبطا عاطفياً منذ كانا في المدرسة الثانوية والجامعة ،وكان من المفترض أن يتزوجا العام الماضي،لكنهما قاما بتأجيل زفافهما جراء تفشي جائحة فيروس كورونا في أرجاء الهند.

ونشر فارون داوان بعض صور حفل زفافه على مصممة الأزياء ناتاشا دلال في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعه فيه 33 مليون و800 ألف شخص حول العالم.

وحازت إحدى صور زفافه على 5 مليون و400 ألف إعجاب.

من صمم ثوب زفاف فارون؟

أعجب الجميع بثوب نجم بوليوود فارون داوان "33 عاماً" الأبيض العاجي المطرز بخيوط الذهب والفضة، ووصف بالمثالي،وهو من تصميم مانيش مالهوترا ،الذي سعد بدعوته لحضور حفل زفاف النجم الشهير







