بالصور – إبن حنان ترك أصبح شابًا ويتمتع بموهبة الغناء.. تعرفوا اليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت الفنانة المصرية حنان ترك بيوم ميلاد نجلها الأكبر يوسف عبر حسابها على تطبيق انستغرام، وتحول الشاب خلال فترة قصيرة لتراند على السوشيال ميديا بعد ظهورها في عمر الشباب.

واختارت النجمة المصرية صورة تجمعها بابنها الشاب، ونشرتها عبر خاصية الستوريز وكتبت عليها “عيد ميلاد سعيد إبني الموهوب”، في إشارة الى انه يجيد الغناء.

لفت الشاب الانظار بسبب تغير شكله باللحية والشعر الطويل بعدما بات شاباً، واستطاعت والدته من خلال الاشارة الى اسمه عبر الصورة الى السماح للجميع بالدخول الى صفحته على انستغرام ومتابعته والتعرف على موهبته في غناء الراب ومتابعته لاحدث صيحات الموضة بطريقة لبسه وستايله.

يذكر أن يوسف هو نجل حنان من زيجتها الأولى من خالد خطاب ويعيش حاليا في الولايات المتحدة الأميركية ويعمل كمغن راب ولديه موهبة في تأليف الكلمات.