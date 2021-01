شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم ديزنى القادم Raya and the Last Dragon.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لشركة ديزنى، التريلر الأول لفيلم الانيمشن الجديد Raya and the Last Dragon، عبر موقع تويتر، لتزيل الستار عن الملامح الأولى للفيلم المقرر عرضه يوم 5 مارس القادم، والذى سيتم عرضه أيضاً عبر منصة ديزنى، بالإضافة الى دور العرض السينمائى. وكانت قد أعلنت ديزنى مؤخراُ، عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ولم يكشف تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس. وأجلت ديزني موعد إصدار فيلمها الجديد "The King’s Man" من 12 مارس المقبل إلى 20 أغسطس من نفس العام 2021، وأزالت فيلم "Bob’s Burgers" من قائمة العرض، بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل "Ron’s Gone Wrong" من 23 أبريل المقبل إلى 22 أكتوبر من نفس العام، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap".