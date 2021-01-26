شكرا لقرائتكم خبر عن صور تنشر لأول مرة تكشف علاقة عاطف طفل الحفيد بالفنان جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشراليوم السابع صورًا نادرة تكشف لأول مرة العلاقة بين عاطف طفل الحفيد والفنان الراحل جورج سيدهم، حيث استضاف تلفزيون الخليج 365 الفنان مدحت جمال الذى جسد شخصية الطفل عاطف فى فيلم الحفيد منذ 47 عاما بعد غيابه عن الساحة الفنية، ليكشف أسباب غيابه، وتفاصيل رحلته ومشواره الفنى الذى استمر لمدة 10 سنوات والذى بدأت في سن 5 سنوات.

وقال الفنان مدحت جمال أن بدايته الفنية كانت عندما أعلنت فرقة ثلاثى أضواء المسرح عن مسابقى لاختيار عدد من الأطفال عام 1971 للمشاركة فى مسرحية موسيقى فى الحى الشرقى وكان عمره وقتها 5 سنوات، فرأى والده الإعلان وقدم له فى المسابقة .

وأوضح طفل الحفيد أن لجنة الاختبارات كانت مكونة من الفنان جورج سيدهم والمخرجين نور الدمرداش وحسن عبدالسلام وسألته اللجنة ثلاثة أسئلة أجاب عنها كلها بالنفى ، قائلاً : " سألونى بتعرف تمثل ، قلت لهم لا ، بتعرف تغنى ، قلت لا، بتعرف ترقص ، قلت لا ، امال إيه اللى جابك ؟، قلت لهم معرفش بابا هو اللى جابنى، وفوجئت فى اليوم التالى بأنهم أرسلوا لى خطابا بأنى نجحت وسأشارك فى المسرحية"



مدحت جمال "طفل الحفيد" مع زينب عبداللاه مدحت جمال "طفل الحفيد" مع زينب عبداللاه

وتحدث طفل الحفيد عن علاقته بالفنان جورج سيدهم قائلا:" كان بمثابة أب لى ولكل مجموعة الأطفال المشاركين ، ومن أكثر الفنانين الذين تعلقت بهم، وكان يخاف علينا خوفاً شديداً ويحرص على مصلحتنا، وحرص على أن يحتفل بعيد ميلادى وأعياد ميلاد الأطفال المشاركين فى المسرحية"

وتابع:" كان الفنان الراحل جورج سيدهم يطمئن قبل العرض أننا تناولنا العشاء وشربنا اللبن، وعملت معه فى أكثر من عمل فنى حيث شاركت بعد موسيقى فى الحى الشرقى فى مسرحية جوليو وروميت ، وفى مسلسل سباعية تختخ .

وكشف طفل الحفيد أن الفنان جورج سيدهم لغى العرض المسرحى لمسرحية جوليو وروميت فى أحد الأيام بسببه قائلا:" ارتفعت درجة حرارتى فى أحد الأيام وكنت مريض فلغى جورج سيدهم العرض وخسر وأعاد التذاكر للجمهور حتى لا يرهقنى بالعمل، وأرسل لى الطبيب إلى البيت، حيث كان يحرص على مصلحة وصحة الفريق الذى يعمل معه أكثر من أى شيئ، وظلت علاقتى به حتى وفاته"















