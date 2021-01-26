شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد فى صورة جديدة مع والدته الراحلة: "زمانى كله انا عشته ليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان حسن الرداد، استعادة ذكرياته مع والدته الراحلة، بصورة جديدة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهرا من خلالها على إحدى الشواطئ اثناء الاستمتاع بعطلتهما الصيفية، وكتب بعض كلمات المطربة الكبيرة أم كلثوم قائلاً "الحب كله حبيته فيك، وزمانى كله انا عشته ليك".

وسرعان ما استقبل الرداد، الكثير من التلعيقات على الصورة من قبل متابعيه وجمهوره، والتى جاء من ضمنها تعليق الفنانة مى عمر التى كتبت قائلة "الله يرحمها".



تعليق مى عمر

ونشر الرداد منذ أيام، عبر حسابه بموقع انستجرام، "فيديو" بصحبة والدته، وعلق قائلاً: "اسعد أيام عمرى كنت بقضيها معاكى، كنتى الضهر و السند كنت بتكسف من كتر ما بتدعى لى، فاكرة لما كنت دايما بقولك 99٪؜ من قلبى بيحبك و 1٪؜ بحب به باقى العالم، وحشتينى قوى، بحبك".