كريم أبو زيد يشارك في مسلسل "أجازة مفتوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان كريم أبو زيد في مسلسل "أجازة مفتوحة"، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية خارج السباق الرمضاني المقبل .

كريم يجسد شخصية منتج فني في إحدى القنوات يدعى "عمر"، وهو شقيق الفنانة لقاء الخميسي زوجة الفنان شريف منير ، ولكنه يمر بالكثير من الأزمات العائلية

وأوضح كريم بأن مسلسل "أجازة مفتوحة" ينتمي إلى نوعية الأعمال 40 حلقة وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المشاكل والقضايا الزوجية المتعلقة بالأزمات التي تمر بها الأسرة سواء مادية أو اجتماعية أو مشاكل خاصة بتربية الأولاد وغيرها.

مسلسل "أجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ، لقاء الخميسي، كريم أبو زيد ، سميحة أيوب، هشام إسماعيل ، مراد مكرم، دنيا ماهر وآخرين وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وشركة سليميديا للمنتجة مها سليم وهو من سيناريو وحوار أحمد أبو زيد وإخراج محمد حماقي.