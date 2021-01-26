نادر حمدي يوجه رسالة لزوجته: "أحلى عروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتت- بهيرة فودة:

وجه الموزع الموسيقي نادر حمدي رسالة لزوجته المنتجة سارة حسني.

ونشر نادر صورة تجمعهما من حفل زفافهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سيبتها بظروفها الحمد لله ربنا عوضني أحلى عروسة، عقبالكم".

واحتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، 16 يناير الماضي، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم تامر حسين، محمد حماقي، محمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي، شيكو، محمد محمود عبد العزيز، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، ومصطفى محفوظ.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نادر حمدي مشاركته كموزع في ألبوم الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "من العشم" كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.