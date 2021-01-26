أحمد محمد يشارك في فيلم "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب أحمد محمد في فيلم "تماسيح النيل" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهى صناعه من تصوير مشاهده في أسوان وانتقلوا لاستكمال التصوير في ديكورات العمل بالقاهرة.

وتدور فكرة فيلم "تماسيح النيل" في إطار كوميدي في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان، حيث يجرى تصويره على متن إحدى المراكب النيلية.

فيلم "تماسيح النيل" من بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وكريم عفيفي وويزو ومحمد ثروت، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.