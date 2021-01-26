محمد رمضان ينشر فيديو مع رجل مسن : "دعوة حلوة بدأت بيها يومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، يجمعه برجل مسن، خلال تصوير مشاهده في مسلسل "موسى"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان مع الرجل وهو يدعو له قائلا: "كلنا بنحب محمد رمضان، الله يكرمك يا أستاذ محمد، ربنا يبارك لك، ربنا يسترها عليك ويكفيك شر عيون الناس".

وقال محمد رمضان : "ربنا يحفظك"، فيما علق على الفيديو: "دعوة حلوة بدأت بيها يومي".

يذكر أن محمد رمضان يشارك في سباق دراما رمضان المقبل لمسلسل "موسى" ويشاركه البطولة، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.