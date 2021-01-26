إسلام إبراهيم يوجه نصيحة للأمهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان إسلام إبراهيم نصيحة للأمهات، اللاتي يتبعن أسلوب تربية خاطئ مع أطفالهن.

وكتب إسلام منشورًا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك: "معلش أنا حابب أتكلم في حاجة غيظاني بعيدا عن الفن تماما بما أني كنت في يوم من الأيام أخصائي تخاطب وتعديل سلوك للأطفال وشغلي كله كان مع الأطفال وبرده ده رأيي الشخصي المتواضع هو لما حضرتك تبقي خارجة شارية المول كله وفي إيدك 15 كيس وبأكد أنه المول مش السوبر ماركت وطلبات البيت وواقفة ذلة العيل قدام بتاع الكاندي وبتقولي له هنشتري حاجة واحدة بس".

أضاف :" والطفل ياقلب أمه واقف في عينه حسرة وحيرة ومش عارف يعمل إيه وهو واقف قدام كل الإغراءات والألوانات دي... حضرتك كده متخيلة أنك تربوية؟... لو هتلزمي الطفل أنه يشتري حاجة واحدة بس يبقى لازم أنتي كمان تشتري حاجة واحدة بس... الطفل حضرتك أذكى مني ومنك وذاكرته البصرية أعلى مني ومنك عينه دي عبارة عن كاميرا بتخزن كل حاجة... عينه شايفة الأكياس في إيدك وودنه بتسمع العكس".

تابع : "للأسف بشوف المنظر ده في كل خروجة وبقى بيتكرر كتير جدا أكيد تربويا لازم نعلم الطفل يبقى عنده قناعة ورضا وأن مش كل حاجة بنشوفها نقدر نجيبها بس لازم نبدأ بنفسنا الأول نفسي نبطل نبقى حافظين مش فاهمين".

يذكر أن إسلام إبراهيم شارك في مسلسل "بـ100 وش" خلال شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.