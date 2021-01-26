شاهدوا هذه الطريقة المميزة لإقامة الحفلات الموسيقية في زمن كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 59 ثانية

آخر تحديث: 26 - يناير - 2021 10:08 مساءً

توقفت الكثير من الانشطة بسبب كورونا حول العالم، ومن بينها الحفلات الموسيقية التي كانت تشهد حضورا جماهيريا ضخما.

ويأتي ذلك تنفيذا للقيود التي تفرضها غالبية الدول حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتؤدي التجمعات إلى زيادة احتمال انتشار المرض بصورة كبيرة، بينما يعد الحفاظ على مسافات آمنة بين كل شخص وآخر من أفضل وسائل محاربة الوباء.

وتمكنت فرقة موسيقى الروك الأمريكية “ذا فليمنغ ليبس” من إيجاد طريقة مبتكرة لإقامة حفل موسيقي يضم مئات الأفراد رغم إجراءات الحظر على التجمعات في غالبية المدن حول العالم.

وتكمن تلك الطريقة في السماح بإقامة الحفل وحضور الجماهير داخل فقاعات بلاستيكية يمكن لكل منها أن تضم نحو 3 أشخاص، بحسب إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، التي أشارت إلى أن الحفل الذي تم إقامته ضم نحو 100 فقاعة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ساهم في الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع إجراءات الوقاية من كورونا.