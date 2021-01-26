فيديو مروع لسقوط مكيف هواء ثقيل على رجل إطفاء أثناء عمله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 8 دقائق

تعرض رجل إطفاء في نيويورك لضربة خاطفة من العيار الثقيل بمكيف هواء بعد سقوطه على رأسه من نافذة في منطقة بروكلين في نيويورك.

وبحسب موقع “ديلي ميل”، أصيب رجل الإطفاء في رأسه بسبب سقوط وحدة تكييف الهواء عليه بينما كان هو وطاقمه يحضرون لإطفاء حريق في بروكلين صباح الاثنين.

شوهد الرجل يسير بجوار مبنى عندما سقطت الوحدة المعدنية من الأعلى وضربت الرجل بضربة خاطفة.

سقط رجل الإطفاء على الأرض فورا بينما هرع زملاؤه لمساعدته.

يمكن سماع صوت اصطدام مدوي في الفيديو، قبل أن تضرب وحدة التكييف رجل الإطفاء، مما أدى لطرحه أرضًا.

كان عضو الفريق الإطفائي في نيويورك يستجيب لإنذاري حريق مع 106 من رجال الإطفاء الآخرين في منطقة Bensonhurst في بروكلين قبل الساعة 9 صباحًا بقليل من يوم الاثنين.

بشكل لا يصدق، نجا المنقذ ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة ولكنها خطيرة.