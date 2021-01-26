فن ومشاهير

برشلونة يكشف عن القميص الخاص بـ “الكلاسيكو”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة
كلاسيكو مرتقب بين برشلونة وريال مدريد في شهر إبريل

كلاسيكو مرتقب بين وريال مدريد في شهر إبريل

كشف نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به مباراة الكلاسيكو، أمام غريمه التقليدي ، في 11 أبريل المقبل.

واختار “البلوغرانا” مدافع النادي الأسطوري كارليس بويول لتقديم قميصه الجديد، الذي يعد الرابع هذا الموسم.

ونشر النادي “الكتالوني” صورا لصخرة دفاع برشلونة، وهو يرتدي القميص، فضلا عن فيديو يوضح شكل وتفاصيل القميص الجديد، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

وكان برشلونة قد خسر مباراة الدور الأول أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، حيث سجل له نجمه الغائب للإصابة أنسو فاتي هدفه الوحيد، بينما سجل ثلاثية ريال مدريد كل من فيدي فالفيردي وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة برصيد 34 نقطة، خلف المتصدر أتلتيكو مدريد ووصيفه ريال مدريد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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