زوجة أحمد السقا تحدث ضجة واسعة بهذا الاعتراف !

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

شاركت مها الصغير زوجة النجم المصري أحمد السقا جمهورها قصة حب والديها لتكشف فيما بعد عن خبر صدم الجميع وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مها الصغير إن والدتها ووالدتها ارتبطا على رغم الفارق المادي والاجتماعي بينهما، إذ أنها كانت من عائلة أرستقراطية بينما كان هو من عائلة بسيطة، ورغم ذلك أصرت على الزواج منه، الأمر الذي تسبب في مقاطعة أسرتها لها.

وتابعت الصغير في منشورها أنه وقعت خلافات بين والدتها وبين والدها انتهت بالطلاق منذ 22 عاما، حتى قرر الأخير طلب رؤية طليقته من داخل العناية المركزة، وفاجأ الجميع بطلب الزواج منها من جديد، وبالفعل تم إحضار المأذون وعقد قرانهما داخل المستشفى التي يعالج فيها.

وعلقت وفاء الكيلاني على اعتراف مها الصغير، الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلبها من كل جمهورها ومتابعيها بالدعاء له بالشفاء العاجل، قائلة: “اللهم اشفه، دعواتكم”.

وتسبب اعتراف زوجة أحمد السقا في دعاء العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفني بالدعاء لوالدها بالشفاء، وكذلك متابعيها، إذ كتبت أحدهم على موقفه من والدتها: “إيه الجمال ده بجد”، بينما أكد متابعة أخرى لمها الصغير أن قصتها جعلتها تبكي من تأثرها بها، وعلقت متابعة أخرى: “ما أجمل أن يشعر الإنسان بقوة ومتانة العلاقه بغض النظر عن مسماها. ربنا يشفيه ويعافيه وتسعدني بيهم إن شاء الله”.

وتمر مها الصغير بحالة نفسية سيئة في الوقت الحالي بعد تدهور الحالة الصحية لوالدها، محمد الصغير، وطلبت من متابعيها وأصدقائها الدعاء له بالشفاء.

ودعت فنانات لمحمد الصغير، الذي يعد أشهر خبير تجميل في مصر والشرق الأوسط، بالدعاء له بالضفاء من فيروس “كورونا” المستجد، ومن أبرزهن شريهان وأصالة نصري ونادية الجندي والفنانة التونسية درة ومي عمر.

​وكان محمد الصغير دخل إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة في أول الشهر الجاري إثر إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ثم نقل بعدها إلى “العناية المركزة” بعد تدهور حالته الصحية.