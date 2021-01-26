أحمد عز يتحرك لوضع حدّ على الرسوم الدراسية لتوأمه من زينة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: في تطور جديد لقضية حضانة توأم النجم أحمد عز، نظرت محكمة استئناف الأسرة في مصر، الاستئناف المقدم من الأخير على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـطفليه من الفنانة زينة عن العامين الدراسيين 2019 و2020، إلى 13 اذار (مارس) المقبل.

واستند محامي الدفاع عن عز على صعوبة توفير العملة الصعبة بالجنيه الاسترليني لسداد النفقات المطلوبة، مطالبا بتقديرها بالجنيه المصري.

كما طلب عز مراعاة ما يسدده من نفقات أخرى ملزما بأحكام قضائية سابقة نجحت زينة في الحصول عليها، وبنفس الوقت طلب عز الحصول على الولاية التعليمية على الطفلين، حتى يتمكن من نقلهما إلى مدرسة أخرى بمصاريف مناسبة.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد قضت بإلزام عز بدفع مبلغ قيمته 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصاريف الدراسية للتوأم عن العامين الدراسيين 2018 و2019، و2019 و2020، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفا و350 جنيها مصريا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.