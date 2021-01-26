“أنغامي” تؤسس مقرها العالمي الجديد ومركزاً للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تأكيداً على مكانة الإمارة الرائدة كمركز استقطاب للشركات متسارعة النمو في مجال الابتكار، عقد مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة مع واحدة من أبرز شركات البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا “أنغامي” لتأسيس مقر عالمي جديد لها بالإضافة إلى مركز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج الابتكار الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والبالغ قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار)، وهو أحد مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21”.

تأسست “أنغامي” في لبنان عام 2012 كأول منصة إلكترونية للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصنعت منذ ذلك الحين مكانة رائدة لها في السوق مع رصيد يضم أكثر من 50 مليون أغنية متاحة لـ 70 مليون مستخدم، ولديها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما تحظى الشركة بإمكانات قوية للنمو، لا سيما مع استكمالها دورة تمويل بقيادة “شعاع كابيتال”، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، والتي ستدعم خططها في النمو والتطور.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار : “تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات المبتكرة؛ لكونها توفر بيئة أعمال مستقرة وداعمة لطموحات التحول الرقمي لهذه الشركات. ونحن حريصون على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للشركات التكنولوجية إدراكاً منا لأهمية الفرص الواعدة التي يمكن لمثل هذه الخطوات أن توفرها في مجالات أخرى عبر توفير البنى التحتية الأساسية التي يمكن لكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية الاستفادة منها. ونرحب دائماً بذوي الأفكار المبتكرة والخلاقة المنسجمة مع رؤى الابتكار والتطلعات التنموية الطموحة لإمارة أبوظبي”.

من جهته، قال إدي مارون، الشريك المؤسس لشركة “أنغامي”: “في إطار مساعينا لاغتنام جميع فرص النمو المهمة، وجدنا في أبوظبي خياراً منطقياً لتحتضن مقرنا العالمي الجديد ومركزنا للبحث والتطوير. ويُعزى ذلك إلى التزام الإمارة الراسخ بدعم الابتكار، فضلاً عن احتضانها للعديد من المواهب المتميزة والبنى التحتية المتطورة التي تلائم متطلباتنا. ونحن فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، التي ستسهم في تسريع وصولنا إلى النجاح الذي نصبو إليه وكذلك دعم أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار”.

وكانت إمارة أبوظبي قد حظيت مؤخراً بلقب أذكى مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمعهد إدارة التطوير Institute for Management Development، ورسخت مكانتها الاستثنائية كمركز للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والتصنيع الذكي. ويساهم الدعم الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار للشركات التي تعتمد على الابتكار مرتكزاً رئيسياً لعملياتها في تمكينها من الاستفادة المثلى من البنى التحتية الذكية التي توفرها الإمارة، بالتزامن مع ترسيخ موقع إمارة أبوظبي كمركز إقليمي للابتكار في شتى المجالات.

وبموجب اتفاقية الشراكة، يمنح مكتب أبوظبي للاستثمار شركة “أنغامي” حوافز مالية وغير مالية لتأسيس مقرها في “هاب 71 Hub”- المنظومة العالمية للتكنولوجيا في أبوظبي وإحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21” الذي يدعم الأفكار والتقنيات المبتكرة.

وأضاف سعادة الدكتورطارق بن هندي: “أصبحت إمارة أبوظبي الوجهة المفضلة للشركات من كافة الأحجام، والتي وصلت إلى مراحل مختلفة من النمو، لتأسيس أعمالها وتوسعتها انطلاقاً من هنا، بفضل احتضان الإمارة لمنظومة ابتكار متكاملة وقدرتها على تزويد الشركات بالمزايا والحوافز التي تمكنها من إطلاق منتجات وخدمات جديدة. ويعتبر برنامج الابتكار الذي أطلقناه امتداداً للبنى التحتية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة ومنصة قوية لمساعدة الشركات على تحقيق النجاحات التي تنشدها. وكما هو الحال بالنسبة لجهودنا الرامية لتحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة من خلال برنامج التكنولوجيا الزراعية، نركز أيضاً على تسريع النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن هذا المنطلق، نحن متحمسون لشراكتنا مع ’أنغامي‘؛ التي تستقدم أبوظبي من خلالها أحد أبرز أقطاب القطاع ممن يتمتعون بسجل حافل بالنجاح والتطور وآفاق واسعة لمزيد من النمو”.

وقال إيلي حبيب، الشريك المؤسس في “أنغامي”: “يغمرنا الحماس لبدء مرحلة جديدة في مسيرة نمو ’أنغامي‘، ونود أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للفرصة التي منحتها لنا إمارة أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار لكي نتواجد في واحدة من أكثر المدن حيويةً وابتكاراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط”.

وتعمل “أنغامي” على تأسيس مقرها العالمي ومركز للأبحاث والتطوير في إمارة أبوظبي، حيث ستستفيد من العديد من المزايا التي تشمل الوصول إلى رأس المال، وأفضل المواهب المحلية، وشبكة داعمة للأبحاث والتطوير، والبنية التحتية المتقدمة للإمارة مما سيمكنها من تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز منصتها التقنية والإعلامية. كما ستساهم هذه الخطوة في رعاية ودعم المواهب الواعدة من خلال برامج ومبادرات الإرشاد الموجهة للشركات المحلية الناشئة، وبرامج الزمالة لخريجي تخصصات هندسة وعلوم الكمبيوتر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختارت “أنغامي” Hub71، عبر شراكة مع WeWork ، مقراً لها في إمارة أبوظبي، لتكون جزءاً من مجتمع من الشركات التكنولوجية الناشئة والمبتكرة التي تعمل على تطوير حلول وتقنيات رائدة في مختلف القطاعات.

ويقدم برنامج الابتكار من مكتب أبوظبي للاستثمار حوافز للشركات المبتكرة التي تعمل ضمن قطاعات تتمتع بمقومات نمو واعدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، السياحة، التكنولوجيا الزراعية، الخدمات الصحية والمواد الدوائية الحيوية، وغيرها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الفرص المتاحة أمام الشركات المبتكرة ودعم نموها ومساعدتها على تنفيذ مشاريع وأفكار تترك آثاراً إيجابية ملموسة.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول برنامج الابتكار الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار زيارة الموقع: