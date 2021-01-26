أبرز 5 مسلسلات هندية جديدة على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت الهند بصمة لا ينكرها أحد في عالم السينما والتلفزيون، ونجحت على مر الأعوام في جذب جمهور ضخم من جميع أنحاء العالم.

أيضا، لا يمكن أن ننكر أن بوليوود تمثل منافسًا قويًا لهوليوود، وأن نجوم الهند لا يقلون شهرة عن بقية نجوم ومشاهير هوليوود، والدليل هو تركيز نتفليكس على تقديم أعمال هندية أصلية لجذب عشاق بوليوود.

وفي ذكرى الاحتفال باليوم الجمهوري للهند، يستعرض موقع "أندرويد أثوريتي" أبرز المسلسلات الهندية التي تعرض على نتفليكس حاليًا.



1- Sacred Games





مسلسل "ألعاب محرمة"، بطولة ناوزودين وسيف علي خان، ويرصد تفاصيل هجوم إرهابي مهول على مدينة مومباي، تم تدبيره من قبل العقل الإجرامي جانيش جايتوندي، وعلى ضابط الشرطة سارتاج إنقاذ المدينة قبل أن يدمرها الهجوم.



2- Delhi Crime





مسلسل "جريمة دلهي"، بطولة راسيكا دوجال وشيفالي شاه، ومقتبس عن أكبر وأبشع جريمة اغتصاب في عاصمة الهند، نيو دلهي.

لاقت الجريمة اهتمامًا عالميًا إبان وقوعها من كل وسائل الإعلام، لكن المسلسل يركز على دور السلطات الهندية وتحقيق الشرطة والصعوبات التي واجهتهم للإيقاع بالجناة.



3- Breathe





مسلسل "بريث"، بطولة آر. مادهافان، ويدور حول أب يكتشف أن ابنه بحاجة إلى عملية زرع عضو، فيبدأ رحلة البحث عن متبرع، محاولًا التغلب على أي صعاب تواجهه مهما كان الثمن.



4- Ghoul





مسلسل "الغول"، بطولة رادهيكا أبتي ومنف كاول، ويدور حول شرطية تحقق مع إرهابي احتلته روح غول شريرة.

المسلسل يقتبس من التراث العربي القديم لأسطورة الغول، الوحش الشرير الذي يقتل البشر.



5- Jamtara

مسلسل "جامتارا"، بطولة ديبيندو بهاتاشاريا، ومقتبس عن أحداث حقيقية، ويتناول رحلة مجموعة من الأصدقاء إلى قرية جامتارا الهندية، التي تأخذ منحنى غير متوقع.