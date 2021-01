شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجسد تيانا تايلور قصة حياة ليل كيم فى عمل فنى؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مغنية الراب الشهيرة ليل كيم ( 46 عاما ) أنها تريد من النجمة الامريكية تيانا تايلور ذات الـ ( 30 عاما ) أن تجسد شخصيتها وذلك فى فيلم وثائقى أو روائى عن سيرتها الذاتية فى المستقبل، وهوالخبر الذى تصدر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "ان ام أى" .

حتى الآن لم يتم الكشف عن مشروع واضح لتجسيد قصة حياة ليل كيم، إلا أن تصريح النجمة الشهيرة جعل التكهنات تشتعل أن هناك عمل قيد التنفيذ فى وقت قريب.

خلال حوارها لـ "Essence" أكدت النجمة الشهيرة قائلة: "لدى بعض العروض".. واستكملت: "لدى سر ولكن لا يمكننى إخبارك.. ستعرف فى غضون شهر تقريبا".

يذكر أن ليل كيم بدأت مسيرتها الفنية عام 1994 واستطاعت أن تقدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها : "lighters up" و "no matter what they say" و"the jump off"، وغيرهم .