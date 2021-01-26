شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أعطت كاتى هولمز وإميليو فيتولو دروس "فى الموضة" بشوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية كاتى هولمز وصديقها إميليو فيتولو قررا أن يتحولا لأيقونة موضة وأناقة، وهو ما ظهر بوضوح فى إطلالتهما الأخيرة سواء من ناحية التصميم أو الألوان التى خطفت الأنظار.

التقطت عدسات مصورى "البابارتزي" عدة صور لكاتى هولمز البالغة من العمر 42 عاما وصديقها البالغ من العمر 33 عاما خلال تنزههما فى أحد شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت كاتى هولمز مرتدية معطفا طويلا باللون الأصفر، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Khaite " ووصل سعره إلى 220 جنيه إسترلينى ، إضافة الى بنطلون جينز بإحدى درجات اللون الأزرق و "بلوزة" من الصوف باللون الأبيض .

اما إميليو فيتولو فظهر مرتديا معطف باللون النبيتى و بنطلون باحدى درجات نفس اللون ، بينما قرر أن يرتدى قبعة وذلك لكى يبدو أكثر أناقة.

وأكد مؤخرا مصدر مقرب من الثنائى تحدث لموقع " People "عن هذه العلاقة المزدهرة ، أن هولمز وفيتولو يستمتعان معا بكل لحظة، وبالرغم من تعرض إيميليو للكثير من التوتر خلال هذا العام بسبب الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا والذى أثر على أعمال المطاعم، إلا أن هولمز كانت دائما تدعمه، واستكمل المصدر قائلاً: "لأن كاتى هولمز لا تعمل، فقد كان لديهما الوقت الكافى والمناسب للتعرف على بعضهم البعض ودعم العلاقة بشكل كبير" .



هولمز وفيتولو (4)