شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى تطمئن جمهورها على حالتها بعد الحادثة وتطلب الدعاء لشقيقها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المذيعة مى حلمى، على طمأنة متابعيها وجمهورها، على حالتها الصحية، بعد تعرضها لحادث سير إثر عودتها من تصوير إحدى الإعلانات على طريق المنصورية، ونشرت حلمى، صورة لسيارتها بعد الحادث والتى ظهر من خلالها تحطمها بالكامل.



سيارة مى حلمى بعد الحادث

وكتبت حلمى على الصورة "شكرا لكل الناس الي بتسأل عليا بعد الحادثه انا الحمدلله بخير كدمات بسيطه ادعو بس لأخويه ارجوكم عشان تعبان اوي وفي المستشفى".

وكانت قد نشرت مي حلمي"ستورى" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة للسيارة التي كانت تستقلها أثناء تعرضها للحادث، وعلقت عليها: "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو".