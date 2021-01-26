شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: الإعلان عن بطل مفاجأة أمام نيللى كريم فى مسلسل "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج الكبير جمال العدل لـ ”الخليج 365”، إنه يحضر مفاجأة باختيار البطل ليقف أمام نيللى كريم في مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيراً إلى أنه سيعلن عن اسمه فور التعاقد معه، خاصة أن هناك أسماء تم نشرها عبر مواقع السوشيال ميديا ولم تكن صحيحة.

وانطلق اليوم الثلاثاء، تصوير مسلسل "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت من بطولة النجمة نيللي كريم، ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيارالفنانين المشاركين في البطولة، حيث وقع الاختيارعلى عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جار التعاقد معهم.

يشار إلى أن جمال العدل ينافس في موسم دراما رمضان المقبل أيضا بمسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر الإعلان عن الأبطال المشاركين مع يسرا خلال الأيام المقبلة.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.