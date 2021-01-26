شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تتغزل فى ابنها بمجموعة صور من الذكريات: صاحبى وأخويا وأقرب انسان ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ليلى علوى، على التغزل فى ابنها خالد، بمجموعة صور تجمعهم من دولاب الذكريات، نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت قائلة "أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة اتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك عن ابني وسندي وضهري في الدنيا".

وأضافت علوى فى منشورها "بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب، خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بادعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه واكتر".



ليلى علوى مع ابنها



ليلى علوى وابنها خالد



ليلى علوى وابنها

ومؤخرًا استرجعت ليلى علوى ذكرياتها عبر 5 صور لها بصحبة عمالقة في تاريخ الفن منهم الفنان محمود حميدة، بالإضافة إلى 4 فنانين رحلوا عن عالمنا تباعًا، هم أحمد زكى، نور الشريف، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوى.

وعلقت النجمة ليلى علوى على الصور التى نشرتها وكتبت فى رسالة لمتابعيها : "حبيتوا أى ثنائى فيهم أكتر"، حيث عملت مع كل هؤلاء النجوم بأكثر من عمل فنى خلال مسيرتها تميزا فيها بنجاح كبير وثناء من قبل الجمهور.



ليلى علوى مع ابنها خالد فى احدى البرامج

وفى سياق آخر تعود ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، المقرر عرضه العام الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.