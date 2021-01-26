شكرا لقرائتكم خبر عن هالة مرزوق بطلة الفيلم الروائى القصير "فوق الركبة" .. يناقش مشكلة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة هالة مرزوق بطولة فيلم " فوق الركبة " عن التحرش من خلال شخصية فتاة تستيقظ من النوم في غرفتها وتفتح دولابها لتنتقي طقم حتي تخرج من منزلها فيخرج لها شخصيات متعددة كل شخص يحاول التحرش بها وينصحها بارتداء ملابس معينة حتي تمتلئ الغرفة بالشخصيات التي تخرج لها فيحدث لها انهيار وتدخل الدولاب مرة أخري فتبحث عنها والدتها حتي تجدها داخل الدولاب وتسألها : لماذا لم تذهبي لمشوارك ، فتغلق الفتاة دولابها عليها وينتهي الفيلم بهذا الحدث كإسقاط علي رفضها لفكر وسلوكيات المجتمع الذي تعيش فيه وتفضل الانغلاق علي نفسها .



هالة مرزوق

الفنانة هالة مرزوق تبدع في أداء دورها بهذا الفيلم الروائي القصير وتجسد معاناة كل فتاة تتعرض للتحرش بكل أشكاله داخل المجتمعات العربية التي تحكم علي الفتاة بما ترتديه من زي ولا يحكم عليها بما تمتلكه من فكر وثقافة فالأخلاق ليست في الزي والشكل الخارجي ولكنها في العقل والتربية .



لبني ونس

الفيلم فكرة وإخراج لبيب عزت وهو مخرج شاب يحمل رؤية سينمائية جيدة واستطاع هو وكل فريق العمل أن يقدموا تجربة سينمائية مكثفة لفكرة منتشرة في كل مجتمعاتنا العربية وهي الحكم علي أخلاق الفتاة بما ترتديه من ملابس .



فيلم فوق الركبة

فيلم " فوق الركبة " بطولة هالة مرزوق والفنانة القديرة لبني ونس وهانى عاطف وبيشوي أشرف وجورج فوزي ومحمود وحيد ومحمد محسن ومريم البحراوي وعمرو سامي ومحمد خان وعصام جمعة وألحان محمد فيصل وتوزيع إسلام عمر ومخرج منفذ يسرا محمود ومهندس صوت يوسف الشندويلي ومونتاج ياسمين هشام ومدير انتاج رانيا مجدي ومنتج ايهاب ولسن ومدير التصوير جون نبيل.