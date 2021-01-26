شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: عندى 1800رسالة على واتس آب بعد ماكان محدش بيسأل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة حورية فرغلى عن سعادتها وشكرها لكل الجهات التي تحدثت معها لإخراج تأشيرة سفرها إلى أمريكا لإجراء عملية في أنفها، وذلك بعد ظهورها فى لقاء مع تليفزيون ”الخليج 365” قبل أسبوعين، بعد اختفاء أكثر من عامين، حيث تحدثت عن معاناتها من تجاهل الوسط الفنى لها وتعرضها للتنمر طوال الوقت بسبب التغير الذى حدث فى شكل أنفها.

وعبرت حورية فى مداخلة جديدة لتليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل عماد صفوت، عن سعادتها بكل الناس الذين اتصلوا بها هاتفيا وأرسلوا لها ورد بالإضافة إلى فنانين كبارعايشين خارج مصرومن محافظات أخرى ومش قادرة أصدق كل ماحدث، ووصلتنى أكثر من 1800 رسالة واتس ومكنتش عارفة أرد على مين ولا مين، وأطلب من الجميع الدعاء لى .

وأضافت أنها قبل إجراء العملية بـ 48 ساعة تخضع لمسحة فيروس كورونا ويوم 2 فبراير المقبل تجرى جراحة تستغرق 9 ساعات، وأشارت أنها تشعر بالخوف هذه المرة، وياريت الكل يدعى لى بالنجاة لأنى سأبقى في المستشفى لمدة أسبوعين بعد العملية .

وأشارت أنها قبل ذلك أجرت عملية وقلبها توقف لمدة 4 دقائق وبقالى سنتين الحمد لله لم أجرى أي عملية وحالتى الصحية كانت جيدة، ولكن موضوع عدم الشم والتذوق والشعور بطعم أى حاجة يلازمنى حاليا .