شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش "محامى فاسد" فى أحداث مسلسل ضد الكسر أمام النجمة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ الفنان مصطفى درويش، تصوير دوره في مسلسل "ضد الكسر" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو الدالى، إخراج أحمد خالد، حيث يلتقى درويش بـ نيللى كريم للمرة الثانية على التوالي بعد مسلسل "بـ 100 وش"، الذى حقق نجاحاً كبيراً العام الماضى، من إخراج كاملة أبو ذكرى .

ويقدم مصطفى درويش شخصية جديدة في أحداث مسلسل "ضد الكسر"، إذ يجسد شخصية "محامى فاسد" في أحداث المسلسل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، خاصة أن نيللى كريم بارعة في تقدم الأدوار المختلفة .

مصطفى درويش، قدم مؤخراً مسلسل "ربع قيراط" مع النجمة ريهام عبد الغفور، ونال المسلسل نجاحاً كبيرا، الفترة الماضية، وشارك في بطولة المسلسل إبراهيم السمان، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد حسن .