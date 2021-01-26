شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "قابل للكسر" يمثل مصر فى المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل فيلم "قابل للكسر" للفنانة حنان مطاوع، مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة، وهو المهرجان الذي يقام تحت قيادة الناقد المغربي الكبير حمادي جيروم رئيس المهرجان.

وتدور قصة فيلم قابل للكسر حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.