شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث وسط السكان الأصليين فى أستراليا لتصوير فيلمه Thor: Love and Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى كريس هيمسوورث، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من اليوم الأول له فى كواليس تصوير فيلمه القادم Thor: Love and Thunder، داخل احدى المدن التى تحتوى على سكان أصليين فى أستراليا، حيث ظهر برفقه عدد كبير من السكان عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وأعلن هيمسوورث، فى الصور التى نشرها، انطلاق تصوير مشاهده الأولى فى احدى المدن الريفيه فى استراليا، وسط عدد من الراقصين والسكان الأصليين الذين يؤدون رقصة ماوري الشهيرة.

وكانت قد كشفت بعض التقارير عن انضمام الممثلة العالمية جايمي ألكسندر إلى سلسلة Thor: Love and Thunder، على أن تلعب دور Lady Sif، التى لعبتها من قبل فى عام 2011، و2013، بـ أفلام Thor، وبالتالى وصلت ألكسندرإلى استراليا، للاستعداد للتصرير، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع movieweb.

وقد حددت Marvel موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder، حيث من المقرر ان يتم طرحه 6 مايو 2022، حسب موقع hollywoodreporter، مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير المتقطعة، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.



كريس هيمسوورث



هيمسوورث مع السكان الاصليين

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".