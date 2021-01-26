شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى فالون يحيي ذكرى وفاة كوبى براينت بلقطة من لقائهما السابق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المذيع الشهير جيمي فالون، إحياء ذكرى وفاة أسطورة كرة السلة الشهير كوبى براينت، الذى لقى مصرعه فى 26 يناير العام الماضى، مع ابنته بعد تحطم الطائرة المروحية التى كانت تنقلهم.

ونشر فالون، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، من لقائهم السابق الذى حل فيه براينت ضيفاً، ليحيى الذكرى الأولى لوفاته، وكتب قائلاً "لا أصدق أنه مر عام منذ ان فقدنا كوبى براينت، اليوم هو الذكرى الاولى لوفاته".

وكانت قد قررت بلدية ريجيو إميليا الإيطالية، إطلاق أسم أسطورة كرة السلة الراحل وابنته جيانا، على أحد المربعات السكنية، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاتهما، في حادث سقوط الطائرة المأسوي الذى وقع في العام الماضى.



جانب من اللقاء



جيمي فالون وكوبى براينت

ذكرت شبكة "سكاى سبورت" الإخبارية، أن بلدية ريجيو إميليا الإيطالية، أطلقت اسم كوبى براينت وابنته جيانا، على أحد المربعات السكنية التى تقع بالقرب من الصالة الرياضية التي كانت تلعب بها جيانا كرة السلة قبل وفاتها، حيث كان والدها أيضا بتدرب فيها بين الثمانينيات والتسعينيات.

ويعد إطلاق اسم كوبى براينت على ذلك المربع السكنى، هو الحدث الأول الذى يخلد اسم الأسطورة الراحل.