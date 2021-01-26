شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تكشف عن أجرأ تصريحاتها فى برنامج "من غير زعل" مع عماد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على برنامج "من غير زعل" الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، على منصات الخليج 365، أسبوعيا، حيث كشفت دنيا عن أجرأ تصريحاتها خلال اللقاء، وتحدثت عن حقيقة تناولها مخدر الحشيش، وعن إمكانية السماح لأى إعلامى التحدث معها عن أى منطقة فى جسدها، كما تطرقت للحديث عن أول رسالة لها للنجم محمد رمضان فى حالة إنها زوجته، بالإضافة إلى تصريحات صادمة خلال الحلقة.



دنيا عبد العزيز وعماد صفوت

يشار إلى أن برنامج "من غير زعل" إعداد وتقديم عماد صفوت، ويستضيف العديد من النجوم، ويعتمد البرنامج على الإثارة والجدل فى تصريحات الفنانين، البرنامج مونتاج نانيس هيكل، وإخراج شادى أبو الحسن، ويعرض على منصات الخليج 365 المختلفة، بالإضافة إلى قناة الخليج 365 على يوتيوب.

يذكر أن دنيا عبد العزيز تشارك فى بطولة مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى.