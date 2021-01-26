جينيفر لوبيز وليدي غاغا توظفان شهرتهما في حملة توعية ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

جينيفر لوبيز وليدي غاغ

اختارت النجمتنا الشهيرتان جينيفر لوبيز وليدي غاغا أن تشاركا في حملة توعية عامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".



حيث تعد هذه الحملة الإعلامية الأولى من نوعها من معهد ويل الدولي للأبنية (IWBI) التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصنيف الذي يعتمد على التحقق من مدى اتخذ الأماكن والمؤسسات الخطوات اللازمة لإعطاء الأولوية للصحة وسلامة الموظفين والزوار.

جنيفر لوبيز توجهت لمتابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع للتواصل الاجتماعي قائلة :" "حان الوقت تقريبًا لنعود إلى مسارحنا، الأماكن التي تجعلنا نشعر وكأننا نجوم. لكن لا يزال يتعين علينا أن نكون بأمان. سترى قريبًا في علامة (WELL Health-Safety) خارج الأماكن العامة المفضلة لديك".

وأضافت: "هذا يعني أنهم يساعدون في الحفاظ على أمانك من خلال تلبية معايير الصحة والسلامة العالية. لذا ابحث عن هذه العلامة بالخارج، واشعر بثقة أكبر في الداخل. كن في أفضل حالاتك، وسأراكم قريبًا".

أما ليدي غاغا فقالت في الفيديو الذي نشرته في صفحتها :"لطالما آمنت بأهمية الاهتمام ببعضنا البعض وذلك من أجل الصالح العام وستشاهدون قريباً علامة WEll Health-safety خارج الأماكن العامي ما يعني أنهم يراعون أعلى درجات معايير الأمان الصحي، وبما أننا نواصل القيام بدورنا لحماية أنفسنا وغيرنا، هذه العلامة ستساعدكم لتتعرفوا على الأماكن الأكثر أماناً من ناحية الإجراءات الوقائية في محيطكم كي نبقي مجتمعاتنا أمنة كذلك".