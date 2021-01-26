الجمهور على موعد مع راغب علامة في أوبرا دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن السوبر ستار راغب علامة عن استعداده لإحياء حفل ضخم في دبي.

وشوق النجم اللبناني جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفله المنتظر المقرر إقامته في أوبرا دبي بتاريخ 12 مارس المقبل.

وكتب علامة عبر تويتر قائلاً: “أنا بانتظار الأحباء في أوبرا دبي يوم 12 مارس 2021”.

وأضاف: “إذا الله بيريد لازم نحاول نرجع أيام الفرح والحفلات الحلوة مع الحفاظ على التباعد والأمن الاجتماعي.. هيك منكون فرحانين وآمنين.. كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء في 12 مارس بدبي أوبرا”.

على جانب آخر، يستعد الفنان اللبناني لطرح أغنية منفردة خلال الأيام المقبلة بعنوان “علشان دلعتك” من كلمات محمد البدري وألحان بينو.