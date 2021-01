نتفليكس تستقطب الكبار.. روبرت دي نيرو بطلا لفيلم إثارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستمر منصة البث الإلكتروني نتفليكس في استقطاب كبار نجوم هوليوود للمشاركة في خطتها التوسعية لطرح أكبر كم ممكن من المشاريع الفنية.

وأعلنت نتفليكس، مؤخرا، تعاقدها مع النجم المخضرم روبرت دي نيرو والممثل الإنجليزي جون بويجا (بطل سلسلة ستار وورز) للمشاركة في فيلم إثارة جديد بعنوان The Formula (فورمولا).

ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، يشارك دي نيرو وبيري ويلش في إنتاج الفيلم أيضا، ويقوم جيرارد مكموري بدور المخرج والمؤلف.





ويتناول الفيلم قصة سائق فورمولا سابق يتم إجباره على الانضمام إلى عصابة لإنقاذ عائلته.

وسبق وعمل "دي نيرو" مع نتفليكس في فيلم The Irishman (الأيرلندي) للمخرج مارتن سكورسيزي، وحقق نجاحًا كبيرًا مما دفعه لتكرار التجربة مع عملاقة البث الإلكتروني مجددًا.

وذكر الموقع، أن موعد التصوير لم يتم تحديده بعد، بسبب انشغال بطلي الفيلم بأعمال أخرى، إذ يشارك "دي نيرو" في فيلم Wash Me In the River، أما بويجا فيعمل حاليًا على فيلم They Cloned Tyrone.