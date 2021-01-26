خطأ تاريخي في "بريدجيرتون" يكتشفه عشاق المسلسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف عشاق مسلسل نتفليكس Bridgerton (بريدجيرتون)، خطأ تاريخيا طريفا وقع فيه صناع العمل سهوا.

ووفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، وجد المتابعون أن تفاصيل المسلسل المعاصرة لا تتناسب مع الحقبة الزمنية التي تدور خلالها الأحداث.

ورغم دقة تناول صناع المسلسل تفاصيل الأزياء ولهجة حوار أبطال المسلسل، لكن سقط عنهم سهوا التدقيق في خطوط المرور الصفراء في الطرق التي ظهرت ولم تكن موجودة في تلك الحقبة.





وأشار الموقع، إلى أن أول حلقة في المسلسل، يظهر خلالها خطوط مرور على جانبي الطريق، في أثناء سفر عائلة بريدجيرتون إلى قصر باكنجهام، في حين أن السيارات لم تكن متواجدة بعد في عام 1813، ولم تظهر في لندن حتى منتصف القرن الـ20.

ووفقًا لمجلة Travel + Leisure الأمريكية للسفر والترفيه، لم تظهر خطوط تنظيم المرور الصفراء على الطرق حتى عام 1950.





ولاحظ بعض المتابعين سقطات أخرى، مثل تواجد ملصقات إعلانية لعلامة تجارية حديثة، لم تتواجد في زمن تصوير المسلسل بالطبع.

وصدر مسلسل "بريدجيرتون" على شبكة نتفليكس في 25 ديسمبر/كانون الأول، وهو مقتبس عن سلسلة روايات أعلى مبيعًا للكاتبة جوليا كوين، تدور أحداثها عام 1813.