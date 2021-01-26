شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تستعرض سيارتها الفارهة فى كواليس مسلسلها "لؤلؤ".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مى عمر، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى يعرض حالياً عبر شبكة قنوات ON، حيث ظهرت بجوار سيارتها الفارهة التى تمتلكها فى المسلسل بعد نجاحها فى تحقيق حلمها وتربعها على عرش الغناء.

وظهرت مى عمر فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى ترتدي ملابس كلاسيكية، وسرعان ما استقبلت عددا كبيرا من التلعيقات والاعجابات من قبل جمهورها ومتابعيها، بالإضافة الى تفاعل الفنانة الشابه ملك أحمد زاهر، على الصورة.

تطورت أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 22، حيث أطلقت كاميليا - نرمين الفقى - أغنية جديدة حققت بها نجاحا كبيرا وعادت بها إلى الأضواء مرة أخرى، ويخبرها زوجها منير - عماد زيادة - أنها حصلت على أكبر حملة إعلانات فى مصر بعد النجاح الذى حققته، فى حين يخبر مجدى - إدوارد - لؤلؤ - مى عمر - بذلك ويطلب منها التحرك بالعمل بسبب خطف كاميليا الأضواء.

تحكى لؤلؤ لوالدتها سلوى عثمان على حكايتها مع بودا – محمد الشرنوبى – وأنها تحبه رغم زواجها من طارق – أحمد زاهر – وتخبرها أيضاً أن بودا خطبها فى نفس يوم زواجها من طارق، إلا أن والدتها تنصحها بأن تستمر مع طارق لأنها تراه يحبها بشكل كبير ويقوم بكل شىء لإسعادها.