شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر كريم أبو زيد فى مسلسل "أجازة مفتوحة" مع شريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان كريم أبو زيد في مسلسل "أجازة مفتوحة" بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة لعرضه بعد شهر رمضان المقبل، خاصة وأنه من نوعية أعمال الـ 40 حلقة.

وكشف كريم أبو زيد عن شخصيته فى العمل موضحاً لـ"الخليج 365" أنه يجسد دور شاب يدعى "عمر" ويعمل منتج فني لأحد القنوات الفضائية ويتميز بالاجتهاد والنشاط الفعال في حياتة المهنية أما عن حياتة الشخصية فهو شخصية مستهترة لا يدرك أبعاد الحياة والتزاماتها الحاسمة والمصيرية وغيرها.





وأضاف كريم بأنه شقيق الفنانة لقاء الخميسي زوجة الفنان شريف منير لافتاً بأن شقيقته تنظر إليه بأنه شخصية مهملة لتخلق بينهم الكثير من الأزمات العائلية أثناء مرور الأحداث وغيرها.

وأردف كريم بأنه تتميز علاقته بأولاد شقيقته بمشاعر وأحاسيس يحيطها الحب والمرح والسرور والطمأنينة والدفء بينهم وغيرها.

وأعرب كريم بأنه في غاية من السعادة والسرور للتعامل مع صناع ونجوم هذا العمل لما يحملة لهم من احترام وتقدير وراحة نفسية ستظهر تلقائياً حين عرض العمل على الشاشة .

وأوضح كريم بأن مسلسل "أجازة مفتوحة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الممتدة أي تصل إلى 40 حلقه وتدور أحداثة في إطار أجتماعي حول المشاكل والقضايا الزوجية المتعلقة بالأزمات التي تمر بها الأسرة سواء مادية أو اجتماعية أو مشاكل خاصة بتربية الأولاد وغيرها.





جدير بالذكر بأن مسلسل "أجازة مفتوحة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم وهم الفنان شريف منير ، لقاء الخميسي، كريم أبو زيد ، سميحة أيوب، هشام إسماعيل ، مراد مكرم، دنيا ماهر وآخرين وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وشركة سليميديا للمنتجة مها سليم وهو من سيناريو وحوار أحمد أبو زيد وإخراج محمد حماقي.

يذكر أن أخر أعمال النجم كريم أبو زيد مسلسل " إبن أصول " بطولة كوكبة من النجوم إلا وهم النجم حمادة هلال ، أيتن عامر، رانيا منصور، سوزان نجم الدين، محمد نجاتى، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجي ومن سيناريو وحوار أحمد أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وطرح مؤخرا الفنان كريم ابو زيد ألبوم "فكك من الناس"، ويضم 5 أغنيات فقط، تعاون فيها كريم مع الشعراء محمد جمعة وأحمد عرفان، فيما لحن كريم جميع أغاني الألبوم بنفسه، أما التوزيعات فشارك فيها كل من أشرف أبوزيد ونور ورامي عبده، وحقق نجاح كبير .