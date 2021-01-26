شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف طفل الحفيد عن بداياته: قلت للجنة الاختبار معرفش أمثل فنجحونى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف تلفزيون الخليج 365 الفنان مدحت جمال الذى جسد شخصية الطفل عاطف فى فيلم الحفيد منذ 47 عاما بعد غيابه عن الساحة الفنية لمدة تجاوزت 40 عاما .

وكشف طفل الحفيد أسباب غيابه، وتفاصيل رحلته ومشواره الفنى الذى استمر لمدة 10 سنوات والذى بدأ فى سن 5 سنوات.

وعن بداياته قال الفنان مدحت جمال لتلفزيون الخليج 365: أعلنت فرقة ثلاثى أضواء المسرح عن مسابقة لاختيار عدد من الأطفال عام 1971 للمشاركة فى مسرحية موسيقى فى الحى الشرقى وكان عمرى وقتها 5 سنوات، فرأى والدى الإعلان وقدم لى فى المسابقة".

وأوضح طفل الحفيد أن لجنة الاختبارات كانت مكونة من الفنان جورج سيدهم والمخرجين نور الدمرداش وحسن عبدالسلام وسألته اللجنة ثلاثة أسئلة أجاب عنها كلها بالنفى ، قائلاً : " سألونى بتعرف تمثل ، قلت لهم لا ، بتعرف تغنى ، قلت لا، بتعرف ترقص ، قلت لا ، امال إيه اللى جابك ؟، قلت لهم معرفش بابا هو اللى جابنى، وفوجئت فى اليوم التالى بأنهم أرسلوا لى خطابا بأنى نجحت وسأشارك فى المسرحية".

وأكد طفل الحفيد أنه لم يكن يهاب الجمهور ولم يشعر برهبة وهو يمثل على المسرح لأول مرة قائلا :" كنت صغير ومحستش بأى رهبة ومثلت عادى، لكن حسيت بالرهبة بعدها عندما شاركت فى مسرحية جوليو وروميت وكان عمرى وقتا حوالى 8 سنوات واستوعبت فكرة مواجهة الجمهور ورهبة المسرح"

وأشار الفنان مدحت جمال إلى أنه بدأ بعد ذلك مشواره السينمائى بفيلم الأبطال مع الفنان الكبير فريد شوقى والفنان أحمد رمزى ، ثم توالت اعماله حتى شارك فى فيلم الحفيد اشهر أفلامه عام 1973.