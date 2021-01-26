شكرا لقرائتكم خبر عن مي حلمي تتعرض لحادث سير على طريق المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الإعلامية مي حلمي، لحادث سير على طريق المنصورية وذلك خلال عودتها من تصوير إعلان جديد. نشرت مي حلمي "ستورى" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة للسيارة التي كانت تستقلها أثناء تعرضها للحادث، وعلقت عليها: "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم".



استورى مي حلمي

على جانب آخر، أكدت الإعلامية مي حلمي فى وقت سابق أنها ستواصل سرد تفاصيل انفصالها وتجربتها مع الطلاق، وذلك بعد رد زوجها السابق الفنان محمد رشاد عليها، وكتبت مي حلمي عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "هتكلم كتير وهحكي عن تجربتي بالتفصيل عشان البنات تتعلم ماتتنازلش عن حقها ومتغلطش نفس الغلطة"، مؤكدة أنها لم تندم على التجربة ولكنها تتعلم منها.

وردت مي حلمي على الكثير من أسئلة متابعيها على "ستوري" حسابها، فقالت ردا على إحدى المتابعات والتي كتبت لها ساخرة: "معرفش الصراحة كنتي موافقة على أيه انتي أمورة ومثقفة وفرفوشة والباقيين مفيهومش ميزة"، لترد مي حلمي قائلة: "مابندمش على اللي حصل فى حياتنا بنتعلم منه بس".