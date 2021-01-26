شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل راشد الماجد فى مهرجان دبى للتسوق .. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان السعودى راشد الماجد، حالة من الحزن لوفاة والدته بعد صراع مع المرض الأسبوع الماضى، وكان لراشد حفل غنائى يوم 29 يناير الجارى ضمن حفلات مهرجان دبى للتسوق، وقد أعلن القائمون على الحفل تأجيله بسبب ظروف الحدادا الذى يمر بها راشد وسيتم الإعلان قريباً عن الموعد الجديد للحفل.

وحرص راشد الماجد، على توجيه الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء في وفاة والدته، وغرد عبر حسابه على تويتر، قائلا: "خالص الشكر والعرفان لكم جميعًا على تعازيكم ومواساتكم لنا لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعًا وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم إنا لله وإنا إليه راجعون".



راشد الماجد

وفى سياق آخر تخطت أغنية "الأسد" التي طرحها الفنان راشد الماجد، 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية من ألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم.

ومؤخرا طرح المطرب راشد الماجد دويتو أغنية وطنية بعنوان "هب الغلا" التى تجمعه بالمطرب عبد العزيز المعنى، وهى من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب، كما طرح مؤخراً دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بالمطرب رابح صقر، من كلمات مشغل بن محماس الحارثى، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت.