شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هوايات بيدرو ألونسو وتوم هانكس وأرنولد شوارزينجر بعيدا عن الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما يمتلك النجوم والفنانون جانبا بعيداً عن عالم الفن، ويحرصون من حين لآخر على مشاركة متابعيهم وجمهورهم ببعض من تلك الجوانب التى تتمثل فى حياتهم الأخرى التى يستمتعون فيها بحياتهم الاجتماعية والخاصة والتى يشغلون فيها معظم أوقاتهم فى الأوقات التى لا تشمل عملهم، وسرعان ما تكون تلك الحياة عبارة عن مفاجأة لجمهورهم.

ومن ضمن هؤلاء النجوم الذين اتضح ان لهم مهارات أخرى فى الحياة، هو النجم العالمى بيدرو ألونسو، صاحبة شخصية "برلين" الشهيرة فى المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، الذى شارك بجانب من موهبته فى الرسم بالألوان، بعد مسيرة طويلة اشتهر بها فى عالم الجريمة والسرقة خلال تجسيده فى العمل الدرامى الشهير.

وشارك "برلين"، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يقوم برسم احدى لوحاته الرائعة، مروراً بمراحل تلوينها، وسرعان ما حظى الفيديو على تفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره بعد المهارة التى كشف عنها فى الرسم.





كما اشتهر النجم العالمى توم هانكس، بمشاركة متابعيه وجمهوره من حين لآخر بصور للسيارات القديمة التى يهوى جمعها وشرائها، والتى بدأت بصورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام فى أكتوبر عام 2016، والتى جاءت عبارة عن ظهوره بجوارة سيارة قديمة وكتب عليها قائلاً " "متحمس جدًا تجاه سيارتى الجديدة".



احدى سيارات توم هانكس

سيارة توم هانكس

وسرعان ما شارك النجم الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، صور له فى يوليو 2017، ظهر من خلالها بنفس الوضعيه الشهيرة له بجوار السيارة العتيقة وهو يحاول ان يفتحها ليعلن عن شرائه سيارة قديمة لتنضم الى اسطول سياراته من الطراز القديم، بالإضافة الى نشره لصورة فى اغسطس عام 2018، يعلن فيها عن سيارة جديدة من نوع فلوكس وكتب بطريقة ساخرة قائلاً "متحمس لسيارتى الجديدة".



سيارة توم هانكس القديمة

ودائماً ما يكشف النجم ارنولد شوارزنيجر، عن الجانب الآخر من حياته الذي يقضي فيه معظم أوقاته، وهو يقود دراجاته البخارية فى شوارع مدينة كاليفورنيا التى يقطن بها.



ارنولد شوارزنيجر يقود دراجته البخارية