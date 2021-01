شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تستعد لاطلاق ألبومها الجديد بغلاف كلاسيكى مع البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية سيلينا جوميز، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها ترتدى فيها فستان كلاسيكي، استعدادا لطرح ألبومها المقبل، المقرر له خلال الأسابيع القادمة، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة De Una Vez.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 28 عاماً، صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتعلن عن اقتراب طرح ألبومها القادم بشكل غيرمباشر، حيث ظهرت وهى ترتدي فستان باللون الأبيض، وبجوارها ثلاث حبات من البرتقال.

وظهرت جوميز منذ أيام، فى الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مرتدية معطفا طويلا تحته جيب قصيرة فوق الركبة باللون البني، فى كواليس تصوير فيلم Only Murders in the Building.