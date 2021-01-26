شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: خايفة أوى من العملية ومش عارفة هعيش ولا أموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة حورية فرغلى أثناء حوارها مع الزميل عماد صفوت في تليفزيون الخليج 365 أن كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجراءها العملية يوم 2 شهر فبراير المقبل، مضيفة:" خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

وعن روحها المعنوية حاليا قالت:" مش مصدقة الناس كلها بتحبنى واتصلت بيا وكنت صعبانة عليكم وحسيتو بيا وعانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة اننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوى كان يلازمنى أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين" .

واستكملت حديثها قائلة:" هناك عدد كبير من الفنانين اتصلو بيا ومكنتش مصدقة نفسى منهم صفية العمرى ولبلبة ولطيفة ورانيا محمود ياسين ومادلين طبر وغيرهم وفرحونى جدا بعد ما كنت حزينة".

وعقب عودتها بعد إجراء العملية تقدم بطولة مسلسل وتعد جمهورها بتقديم عدد من المفاجآت من خلاله .

وفى نهاية حديثها وجهت رسالة شكر لليوم السابع لإنه فكر فيها واهتمامه طول الوقت بأخبارها.

وكانت الفنانة حورية فرغلى قد ظهرت سابقا فى لقاء مع تليفزيون ”الخليج 365” قبل أسبوعين، بعد اختفاء أكثر من عامين، حيث تحدثت عن معاناتها من تجاهل الوسط الفنى لها وتعرضها للتنمر طوال الوقت بسبب التغير الذى حدث فى شكل أنفها.