شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سلمى حايك تتحدى إحباط الحجر الصحى بـ مايوه أحمر على المحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية سلمى حايك لم تسمح للحجر الصحي بإحباطها، حيث بدت النجمة البالغة من العمر 54 عامًا وكأنها تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع في صورة سيلفي جديدة وظهرت سلمي ترتدي مايوه من اللون الأحمر وتستلقي علي أرجوحة شبكية معلقة فوق المحيط الأزرق.



سلمي حايك تستمتع علي المحيط

وقد احتفلت النجمة سلمى حايك بعيد ميلاد زوجها بطريقة مميزة للغاية وجديدة بالنسبة للكثيرين، وذلك بواسطة صورة ظهرت فيها أثناء تواجدها داخل حقيبة كبيرة يحملها زوجها، في إشارة لأنها هديته بمناسبة عيد ميلاده، وعلقت سلمى على الصورة التى نشرتها بحسابها على موقع "إنستجرام"، بكتابة رسالة تهنئة له بتلك المناسبة: "عيد ميلاد سعيد".

من ناحية أخرى، احتفلت النجمة العالمية سلمي حايك، فى وقت سابق بوصول عدد متابعى حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، إلى 17 مليون متابع، وذلك بنشرها جلسة تصوير جذابة لها عبر حسابها على البحر، وظهرت بها وهي ترتدي فستانا أخضر، وشاركت جمهورها بصورة أخري لرقم 17 باللغة الإنجليزية محفورة على رمال أحد الشواطئ، معبرة عن شكرها لجمهورها الكبير حول العالم.