شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسور وبرلين فى ظهور جديد بكواليس تصوير La Casa De Papel.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي ألفاروا مورتى، صاحب شخصية البروفيسور فى المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة تجمعه مع النجم بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" فى نفس العمل الدرامى.

ونشر البروفيسور، صورته برفقه "برلين"، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتى ظهر فيها الثنائي من كواليس تصوير الموسم الجديد من السلسلة المقرر طرحه نهاية العام الجارى، او بداية العام المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وكان قد كشف النجم العالمى بيدرو ألونسو، عن موهبته فى الرسم بالألوان، ونشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يقوم برسم إحدى لوحاته الرائعة، مروراً بمراحل تلوينها، وسرعان ما حظي الفيديو على تفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره بعد المهارة التى كشف عنها فى الرسم.

وكان قد حرص ألونسو، على استعادة ذكرياته بصورة من وراء كواليس تصوير المواسم الأولى من العمل الدرامي الشهير، حيث نشر صورة منذ عدة أسابيع، تجمعه مع النجم العالمي رودريجو دي لا سيرنا والنجم العالمي داركو بيريك، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.



برلين والبروفيسور