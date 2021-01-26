شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "عابد" فى المسابقة الرسمية لمهرجان العين السينمائى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان العين السينمائى بدولة الإمارات العربية المتحدة العرض الأول لفيلم عابد فى المسابقة الرسمية للمهرجان وهو من تأليف نهى سعيد، وبطولة الفنان المصري أحمد إبراهيم، والذي سبق وقدم بطولة مسلسل "سلسال الدم" مع الفنانة عبلة كامل والفنان رياض الخولي.

فيلم عابد

يشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين العرب منهم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة أمام أحمد إبراهيم والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي احمد القبيسي، والفيلم من إخراج الفنان المصري مدحت عبد الله.

ويذكر أن نهى سعيد سبق وأن قدمت مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي دارت أحداثه حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته داليا مصطفي وإياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".