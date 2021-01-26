شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يحول التمرين لوصلة رقص مع أصدقائه داخل الجيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى كيفين هارت، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد يظهر من خلاله داخل صالة الألعاب الرياضية برفقة أصدقائه، حبث ظهر فى الفيديو وهو يحول التمرين إلى وصلة رقص استمرت لوقت طويل تاركاً التدريبات.

وظهر هارت فى الفيديو الذى نشره منذ ساعات، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يرقص مع أصدقائه بعد ان كانوا يخوضون تمرين داخل صالة الالعاب الرياضية، ليعودوا مرة أخرى لاستكمال التدريبات بعد الانتهاء من وصلةالرقص التى حظيت بأكثر من 1.1 مليون مشاهدة.



كيفين هارت يرقص وسط التمرين



جانب من الفيديو

وكان قد احتفل هارت فى نوفمبر الماضي، بوصول عدد متابعيه لـ 100 مليون شخص عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، على طريقته الخاصة، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه يظهر من خلاله وهو ملطخ بالدماء ويتناول أيس كريم والذي يبدو فيه وسط تصوير أحد أعماله القادمة.

ووجه هارت الشكر لمتابعيه وجمهوره من جميع أنحاء العالم، بعد وصولهم لـ 100 مليون شخص بعد أن ظهر الفترة الأخيرة في عدد من مقاطع الفيديو وهو يسخر من صديقه النجم العالمي داوين جونسون الشهير بـ ذا روك.



اصدقاء كيفين هارت



كيفين هارت

وكان كيفن هارت أعلن عن استقبال ابنته وأطلق عليها اسم كوني مارا، حيث علق على تلك اللحظة السعيدة بكتابة: "القليل من الجنة أتى إلى الأرض"، فى إشارة إلى ابنتهما.